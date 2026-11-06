Sono bastati pochi minuti dalla pubblicazione della storia della bambina di sette anni, residente a Scalea, perché arrivasse una prima risposta all'appello lanciato dalla famiglia. Un imprenditore ha deciso di mettere a disposizione un'automobile per consentire alla piccola Linda di raggiungere l'ospedale dove è in cura

La storia della piccola Linda e della sua famiglia, raccontata attraverso le nostre testate, ha subito mobilitato la solidarietà del territorio. Negli articoli pubblicati, la nonna Tiziana aveva lanciato un appello per chiedere un'automobile che permettesse di accompagnare la nipotina alle terapie, superando le difficoltà legate agli spostamenti.

A raccogliere immediatamente quella richiesta è stato Antonello Lomonaco, imprenditore originario di Praia a Mare e titolare della VRV Service, società con sede a Grisolia Scalo. L'imprenditore, che vive in un altro comune della Riviera dei Cedri ed è già noto per le sue iniziative nel mondo dello sport, ha contattato le nostre redazioni manifestando la volontà di mettere a disposizione della famiglia, gratuitamente, un'Audi A3, un vecchio modello che è comunque in grado di rispondere alle necessità degli spostamenti.

Un gesto concreto che permetterà ai familiari di accompagnare Linda da Scalea all'ospedale Renato Dulbecco di Catanzaro, dove la bambina è attualmente sottoposta ai trattamenti chemioterapici.

La consegna domani mattina

L'automobile sarà consegnata alla famiglia domani mattina, alle ore 10. Le nostre testate seguiranno e documenteranno la consegna, dando conto degli sviluppi di questa storia.

Quello dell’imprenditore Lomonaco è un segnale di solidarietà che alleggerisce almeno una delle difficoltà quotidiane della famiglia e consente di guardare con un po' più di serenità al percorso di cura della piccola Linda.