Musica, arte, moda, gastronomia e degustazioni hanno animato la quinta edizione del festival. Ultimo appuntamento con la premiazione delle “Etichette d’Artista”, in programma a Villa Rendano con ingresso libero

Si è chiusa con una partecipazione numerosa la quinta edizione del WineArt Festival, ospitata sabato 10 ottobre negli spazi della Galleria Nazionale di Cosenza.

Una serata costruita intorno all’incontro tra vino, arte contemporanea, musica, moda e gastronomia, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso linguaggi diversi ma complementari.

Fin dall’apertura, il Cortile dell’Ora d’Aria si è trasformato in uno spazio performativo, con le esibizioni dei Continuity Fluid Performers, guidati dalla coreografia di Angela Tiesi e dalle musiche di Tommaso Muto. A seguire, il live show Tropicana con Alessandro Ruvio, Marco Valente e Guilherme Lombardo e il dj set di Fio Marino.

Nel Cortile Interno Principale spazio anche a una nuova performance dei Continuity Fluid Performers e a Vinyl Groove, il progetto musicale curato da Kerö & Nandjno.

Arte, moda e vino al centro del percorso

Uno dei momenti centrali della serata è stato l’inaugurazione della sezione “Etichette d’Artista”, ospitata al primo piano nella Sala Espositiva delle Mostre Temporanee.

Il progetto, curato da OVO – Officina Visuale Orizzontale, ha presentato opere originali realizzate da artisti per le cantine del territorio.

Nello stesso spazio ha preso forma anche Pennelli e Vinelli, performance che ha intrecciato moda, vino e visual art attraverso il lavoro dello stilista Giuseppe Cupelli, tra installazioni e live painting.

A completare il percorso la listening session di Vincenzo Nac, pensata per accompagnare il pubblico attraverso un’esperienza immersiva costruita tra immagini, suoni e degustazioni.

Le eccellenze gastronomiche

Grande spazio anche alla proposta gastronomica, affidata allo chef Roberto Spizzirri e ai colleghi della Maccaroni Chef Academy di Corrado Rossi.

Le preparazioni hanno accompagnato le degustazioni nelle tre aree dedicate a vini rossi, rosati e bianchi, affiancate dallo spazio riservato al Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa.

L’organizzazione dell’evento è stata coordinata anche da Pietro Pietramala, mentre l’Associazione KM0 ha rivolto un ringraziamento a cantine, artisti, partner, professionisti, volontari e visitatori che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” POC 2014/2020 – Azione 6.8.3, Linea 1 eventi turistici e culturali, all’interno del brand Calabria Straordinaria.

Il 22 ottobre le premiazioni a Villa Rendano

Il WineArt Festival non si chiude però con la serata alla Galleria Nazionale.

L’ultimo appuntamento è fissato per 22 ottobre a Villa Rendano, dalle 17.30, con ingresso libero, per la cerimonia di premiazione delle “Etichette d’Artista”.

Sarà il momento conclusivo della quinta edizione, dedicato alla creatività e alla cultura del vino, con l’obiettivo di chiudere il percorso nel segno della condivisione e della valorizzazione delle eccellenze locali.

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