Dopo il successo delle operazioni preliminari svolte lo scorso anno tra Bordighera, Vallecrosia e Camporosso, l’Africa Eco Race ha scelto di rinnovare il suo legame con la Riviera di Ponente puntando ancora una volta su Bordighera. Anche se per l’edizione 2026 le verifiche ufficiali si svolgeranno in Marocco, a Tangeri, la città ligure rimane l’unico punto di contatto europeo tra la gara e il pubblico.

L’appuntamento è fissato per lunedì 19 gennaio, quando i piloti italiani si ritroveranno al Palazzo del Parco a partire dalle 17.30 per una sorta di controllo timbro simbolico prima del lungo trasferimento verso Marsiglia, da dove il giorno successivo si imbarcheranno alla volta del Nord Africa.

Il viaggio verso Dakar

Dopo l’imbarco a Marsiglia sul traghetto Massilia, la carovana dell’Africa Eco Race raggiungerà Tangeri il 23 gennaio. Nei giorni 24 e 25 sono previste le operazioni preliminari e il prologo sulla spiaggia, mentre la prima tappa scatterà il 26 gennaio. Il rally attraverserà Marocco, Mauritania e Senegal, con 11 tappe complessive, fino al traguardo finale sul Lago Rosa di Dakar.

L’unico evento europeo aperto al pubblico

Quello di Bordighera sarà l’unico momento in cui, in Europa, appassionati e media potranno incontrare i piloti italiani, oltre venti tra moto e auto. La gara, infatti, non avrà né una partenza ufficiale a Montecarlo né altri eventi pubblici su suolo europeo, e anche le verifiche di Marsiglia si svolgeranno in aree riservate.

Per questo motivo Bordighera diventa una vera e propria festa di saluto: amici, famiglie, tifosi e moto club potranno incontrare i protagonisti della corsa prima che partano per l’avventura africana.

Incontri, mezzi e una sorpresa

Dalle 18 in poi il Palazzo del Parco ospiterà video, interviste, interventi sul palco e una piccola esposizione dei mezzi da gara all’interno della struttura. Sarà possibile parlare direttamente con i piloti, scoprire i dettagli delle loro sfide e vivere da vicino l’atmosfera del grande rally.

Nel corso della serata verrà anche svelata una sorpresa legata al Roma Moto Days, la grande manifestazione motociclistica di marzo a Roma: per l’edizione 2026 dell’Africa Eco Race è previsto infatti un premio speciale by Roma Moto Days, che verrà annunciato proprio a Bordighera.

La Riviera di Ponente, ancora una volta, diventa così la porta d’Europa verso l’Africa per uno dei rally più affascinanti e duri del panorama internazionale.