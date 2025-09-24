Per il secondo anno consecutivo confermata la collaborazione tra la società tirrenica e il club giallorosso del presidente Pippo Callipo. Un progetto di crescita per i giovani, tra pallavolo, socializzazione e valori condivisi

Per il secondo anno consecutivo si rinnova l’affiliazione tra l’ASD Beach&Volley Amantea e la Tonno Callipo Calabria Volley. Dopo l’esordio positivo, i dirigenti del sodalizio tirrenico hanno scelto di proseguire il percorso intrapreso con la società del presidente Pippo Callipo, riconoscendone l’esperienza e la capacità di favorire la crescita delle giovani generazioni.

L’obiettivo resta duplice: avvicinare sempre più ragazzi e appassionati alla pallavolo e creare occasioni di socializzazione già in tenera età. Solo in seguito, spiegano i promotori, ci sarà tempo per sviluppare le doti tecniche.

«La Tonno Callipo ha sempre rappresentato un punto di riferimento e un modello da seguire – ha dichiarato il presidente dell’ASD Beach&Volley Amantea, Francesco Domenico Socievole –. La conferma per il secondo anno del progetto Tonno Callipo Family è un tassello prestigioso per la crescita della nostra associazione. Grazie a questa collaborazione potremo ampliare l’offerta sportiva ai giovani del territorio, dando loro l’opportunità di confrontarsi con una realtà di altissimo livello e di beneficiare di uno scambio costante tra i nostri staff tecnici».

Parole di gratitudine anche nei confronti della dirigenza giallorossa: «Rivolgiamo un sentito ringraziamento al presidente Pippo Callipo, al vicepresidente Filippo Maria Callipo e a tutta la società per il continuo sostegno e per averci accolto nella grande famiglia Callipo».

Soddisfazione condivisa anche dalla Tonno Callipo. «Il rinnovo della collaborazione con l’ASD Beach&Volley Amantea non è soltanto un segno di continuità, ma anche la conferma di una visione comune – ha sottolineato il vicepresidente Filippo Maria Callipo –. Amantea rappresenta una piazza storica e vivace, capace di trasmettere entusiasmo e valori sani. Siamo felici che questa energia entri a pieno titolo nella Tonno Callipo Family e siamo certi che insieme continueremo a regalare nuove opportunità ai tanti ragazzi e ragazze che vivono lo sport come una scuola di vita».