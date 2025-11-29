La decima giornata della Serie B Interregionale porta al Palazzetto di Quattromiglia una sfida che profuma già di snodo cruciale. Domenica 30 novembre, alle ore 18:00, la Bim Bum Rende ospiterà la Mola New Basket 2012 in una gara che può segnare una vera e propria svolta nella stagione dei biancorossi.

Dopo un avvio di campionato caratterizzato da alti e bassi, la formazione calabrese arriva all’appuntamento con la consapevolezza di dover invertire la rotta. La classifica è ancora cortissima, ma per rimettersi in carreggiata servono punti, fiducia e continuità. Ecco perché la sfida contro Mola assume un valore speciale: vincere significherebbe ritrovare entusiasmo e rilanciare con decisione le ambizioni stagionali.

Non a caso la società ha voluto chiamare a raccolta tutta la tifoseria con un messaggio chiaro e diretto: «Abbiamo bisogno del vostro tifo e della vostra energia. Vi aspettiamo numerosi al Palazzetto di Quattromiglia». Un invito che testimonia quanto il sostegno del pubblico possa diventare un’arma in più, soprattutto nei momenti in cui serve ritrovare certezze.

Sul parquet ci si aspetta una partita intensa, equilibrata e giocata su ritmi alti. La Bim Bum punterà sul fattore campo, sulla compattezza del gruppo e sulla spinta dei suoi sostenitori per conquistare due punti fondamentali. Obiettivo dichiarato, quello di ritrovare fiducia e trasformare il Palazzetto in un fortino di entusiasmo e colori.