Successo straordinario per la seconda edizione: città in festa, percorso suggestivo e vittorie di Ursano e Gioberti

La Corri Cosenza 2025 ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e orgoglio cittadino. Una seconda edizione che ha superato le aspettative della vigilia, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti sportivi più coinvolgenti del territorio. La città ha risposto con una presenza massiccia lungo tutto il percorso, trasformando la gara podistica in una vera festa popolare.

«La Corri Cosenza 2025 ha superato il successo di pubblico dello scorso anno», commenta il sindaco Franz Caruso, che al termine della mattinata ha premiato i vincitori. «Lo sport è partecipazione collettiva, crescita culturale, occasione di vivere insieme la città. Questa gara ha attraversato luoghi suggestivi e ricchi della nostra storia, permettendo a tanti di riscoprire la bellezza del patrimonio architettonico cosentino».

Il primo cittadino ha voluto ringraziare la delegata allo sport Chiara Penna, ideatrice dell’evento, e l’A.S.D. Cosenza K42, che ne ha curato l’organizzazione. «La manifestazione – ha aggiunto Caruso – rappresenta un seme che continua a crescere. Vogliamo consolidarla negli anni rendendola un appuntamento fisso e atteso, capace di valorizzare anche gli sport cosiddetti minori, che hanno bisogno di spazio e riconoscimento».

Soddisfatta anche la consigliera Penna, che ha seguito personalmente tutte le fasi organizzative: «Sono felice del risultato ottenuto. Da sportiva e da amministratrice, crederei molto nella possibilità di far diventare la Corri Cosenza un punto di riferimento per gli appassionati. Nelle prossime edizioni faremo ancora di più e meglio».

Ursano firma un debutto da campione

La gara maschile ha visto il debutto vincente di Luca Ursano, vicecampione italiano dei 10.000 metri, che ha dominato i 10 km con un ritmo inavvicinabile. L’azzurro dell’Atletica Casone Noceto ha chiuso in 31:11, tagliando il traguardo in piazza Carratelli in solitaria e confermando l’ottimo stato di forma dopo il quarto posto ai recenti campionati italiani di mezza maratona.

Alle sue spalle si è piazzato il cosentino Andrea Pranno della Cosenza K42, con un tempo di 34:09. Terzo gradino del podio per il compagno di squadra Silvio Licastro, che ha concluso in 34:35.

Gioberti vince tra le donne

Nel settore femminile, la vittoria è andata a Sabrina Gioberti della Kos Running con il tempo di 44:47. Secondo posto per la giovane Roberta Alfano, sempre della Kos Running, che ha fermato il cronometro a 47:29. Terza Maria Gabriella Bartoletti della Cosenza K42, che ha chiuso i 10 km in 47:54.