Inizia con una prova di forza straordinaria il percorso delle giovanissime atlete del Cosenza Volley Club, che tra le mura amiche firmano un netto 3-0 ( 25-13; 25-12; 28-9) ai danni del Volley Pianopoli. Una partita mai messa in discussione, come testimoniano i parziali schiaccianti che hanno visto le padrone di casa dominare dal primo all'ultimo minuto di gioco. A fare da splendida cornice a questo successo è stato il pubblico: gli spalti si sono riempiti di un grande entusiasmo, con i tifosi che hanno sostenuto la squadra per tutta la durata del match. Questa vittoria schiacciante dà un forte segnale al campionato e inietta una massiccia dose di fiducia al giovane gruppo cosentino, pronto a dare continuità a questa splendida prestazione già dalle prossime uscite.