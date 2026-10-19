Le giovanissime atlete rossoblù lanciano messaggi al resto delle avversarie del torneo di Serie D. Da segnalare il pubblico presente sugli spalti
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Inizia con una prova di forza straordinaria il percorso delle giovanissime atlete del Cosenza Volley Club, che tra le mura amiche firmano un netto 3-0 ( 25-13; 25-12; 28-9) ai danni del Volley Pianopoli. Una partita mai messa in discussione, come testimoniano i parziali schiaccianti che hanno visto le padrone di casa dominare dal primo all'ultimo minuto di gioco. A fare da splendida cornice a questo successo è stato il pubblico: gli spalti si sono riempiti di un grande entusiasmo, con i tifosi che hanno sostenuto la squadra per tutta la durata del match. Questa vittoria schiacciante dà un forte segnale al campionato e inietta una massiccia dose di fiducia al giovane gruppo cosentino, pronto a dare continuità a questa splendida prestazione già dalle prossime uscite.