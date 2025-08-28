Dopo quattro anni nei campionati giovanili e provinciali, la società accetta il ripescaggio e si prepara al debutto regionale

Dopo quattro anni di attività nei campionati giovanili e provinciali, la Cosenza Volley Club compie il grande salto e accetta il ripescaggio in Serie D, segnando l’ingresso ufficiale nel panorama della pallavolo regionale.

Una crescita costante

La decisione nasce dalla volontà di offrire alle atlete cresciute nel vivaio una nuova dimensione di confronto tecnico e sportivo. A sostegno della squadra, uno staff tecnico di eccellenza nel panorama regionale, pronto a guidare il gruppo in una stagione che si annuncia impegnativa ma ricca di entusiasmo.

Nuove energie nella dirigenza

In vista del campionato, la società ha avviato un rafforzamento dell’organico dirigenziale con l’ingresso di nuove figure. «È un passo importante che richiederà un incremento di impegno da parte di tutti: società, atlete, tecnici e dirigenti», ha dichiarato la presidente Alessandra Adamo, sottolineando anche l’importanza del sostegno delle istituzioni e delle attività locali: «Saremo l’unica squadra femminile cittadina impegnata in un campionato regionale».

Entusiasmo per l’inizio

Il debutto ufficiale è fissato per il 3 settembre, quando le rossoblù inizieranno le attività in vista della nuova stagione. La voglia di far bene e l’entusiasmo, assicurano dalla società, non mancano.