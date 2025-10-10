Domenica 12 ottobre 2025 alle 11:00, il Palacosentia ospiterà il match di pallavolo femminile tra il Cosenza All Service Cloud e il Fontenoce Only Parenti. Si tratta della prima partita in Serie D per la società cosentina, un traguardo importante, frutto di impegno, passione e una visione chiara: investire sulle giovani atlete locali, accompagnandole in un percorso di crescita sportiva e personale.

La squadra è composta da ragazze giovani, determinate e pronte a mettersi in gioco. E’ la prima esperienza a questo livello, ma la voglia di imparare e migliorarsi è il motore che le spinge ogni giorno ad allenarsi con entusiasmo. A guidarle in questa nuova sfida c’è mister Marco Crispino, un allenatore di grande esperienza, noto per la sua capacità di lavorare con le nuove generazioni.

Il suo approccio va oltre la tecnica: crede profondamente in uno sport che costruisce legami, promuove il rispetto reciproco e valorizza ogni atleta come parte di un progetto collettivo.

Nessuna competizione interna, ma spirito di squadra, collaborazione e passione condivisa. Perché è proprio questo, più di ogni vittoria, il vero significato dello sport: crescere insieme, sostenersi e divertirsi in campo. «Domenica si parte – è scritto in una nota della società – Con emozione, con coraggio, e con la consapevolezza che ogni primo passo può aprire la strada a qualcosa di grande. Vi aspettiamo per sostenere con entusiasmo la nostra squadra!».