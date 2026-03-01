La PLM Morrone rialza subito la testa e lo fa con una prova piena. A Cosenza finisce 3-0 contro il Cotronei nella 23^ giornata di Promozione: i granata di mister Lorenzo Stranges tornano al successo dopo due ko consecutivi e restano saldamente al 2° posto, a una sola lunghezza dalla capolista Sersale, anch’essa vittoriosa.

Primo tempo: la PLM Morrone allunga

L’approccio è feroce e nei primi minuti la PLM Morrone costruisce una raffica di occasioni: al 5’ velo di Brandalisse, Aiello va al cross, respinta della difesa e Nicoletti viene murato praticamente sulla linea. Un minuto dopo ancora Aiello mette dentro, il portiere respinge e Amendola trova di nuovo l’opposizione. Al 7’ Brandalisse prova a sorprendere tutti su punizione dalla distanza, poi al 9’ e all’11’ i granata tornano a bussare con Nicoletti che non riesce a trovare il tap-in vincente dopo un’uscita incerta di Oleksiewicz. Il vantaggio arriva al 15’ ed è da copertina: Amendola raccoglie palla fuori area e col mancino la piazza sotto l’incrocio, facendo esplodere il pubblico di casa. Il Cotronei prova a reagire su angolo al 18’, ma senza precisione. La partita può riaprirsi al 38’, quando gli ospiti guadagnano un rigore per un fallo di Scarnato dopo un errore in uscita: Palermo però è enorme e respinge il penalty calciato da Pardo, blindando l’1-0 e dando una spinta decisiva ai compagni. E infatti, al 42’, arriva il raddoppio: lancio perfetto di Munoz e Nicoletti, di prima, anticipa il portiere con un pallonetto delizioso per il 2-0 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa i granata colpiscono nel finale

Nella ripresa la PLM Morrone non abbassa i ritmi: subito un’incornata di Brandalisse sfiora il tris, poi La Torre impegna Oleksiewicz con un sinistro da fuori, Nicoletti ci prova di testa su cross di Riga e al 14’ è ancora lui a disegnare un cross perfetto per Amendola, che di testa va a un passo dal 3-0 trovando un grande intervento dell’estremo ospite. Il Cotronei ha le sue chance, soprattutto con Gonzalez: al 26’ spreca a tu per tu, poi al 35’ riparte in coast to coast ma Palermo chiude ancora, questa volta col piede. Al 37’ il portiere granata si ripete anche su una punizione di Aggiorno, mantenendo inviolata la porta.

Il sigillo arriva nel finale: al 44’ Caligiuri serve l’assist e Tuoto prende la mira e la piazza, firmando il 3-0 definitivo. Una vittoria netta, costruita con intensità, qualità e un Palermo decisivo nei momenti chiave. La PLM Morrone riparte così, con la classifica che resta apertissima e la corsa al primo posto più viva che mai.

Il tabellino di PLM Morrone-Cotronei 3-0

PLM Morrone: Palermo, La Torre, Riga, Munoz (20'st Gigliotti), Talarico, Scarnato, Aiello, Sarpa (43' Sacko), Amendola (dal 39'st Pisani), Nicoletti (dal 39'st Caligiuri), Brandalisse (dal 39'st Tuoto). A disposizione: Bellisario, Diaz, Raimondo, Capuano. Allenatore: Stranges

Cotronei: Oleksiewicz, Konate, Furione, Aggiorno, Di Nuzzo, Maione, Chabou, Pardo, Ndabawedje, Yabre, Gonzalez. A disposizione: Pugliese, Berardi, Benincasa, Basile. Allenatore: Laratta

Arbitro: Serra di Vibo Valentia (Mannarino - Vommaro di Paola)

Marcatori: 15' Amendola, 42' Nicoletti, 44'st Tuoto

Note: spettatori 100 circa. Ammoniti: Scarnato (PLM), Di Nuzzo, Chabou (C). Calci d'angolo: 8-2. Minuti di recupero: 2 pt, 4 st