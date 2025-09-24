La società e 6 tesserati hanno patteggiato e sono stati sanzionati per una serie di violazioni tra cui l'affidamento di ruoli tecnici a persone non qualificate e la mancata regolarizzazione di dirigenti

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il Comunicato Ufficiale n. 140/AA, ha reso note le sanzioni concordate a seguito di un’indagine della Procura Federale che ha interessato la società Asd DB Rossoblù Città di Luzzi e alcuni suoi tesserati.

I fatti si riferiscono alla stagione 2024/2025, quando il club partecipava al campionato di Promozione girone A, in particolare alle gare Mesoraca – DB Rossoblù Luzzi dell’8 marzo 2025, DB Rossoblù Luzzi – Calcio Malvito del 16 marzo e Campora – DB Rossoblù Luzzi del 23 marzo.

L’inchiesta, ha accertato l’impiego di personale tecnico non qualificato e la mancata regolarizzazione di figure societarie. Il presidente Luca Gencarelli è stato deferito per aver affidato incarichi tecnici a soggetti privi delle abilitazioni richieste. Contestazioni anche per Gianmarco Manna e Francesco Vitaro, che hanno ricoperto il ruolo di preparatori atletici senza qualifica, e per Davide Provenzano e Renato Falbo, che avrebbero svolto funzioni di dirigenti e preparatori dei portieri senza tesseramento e abilitazione. Sanzionato inoltre il dirigente Natale Costabile per aver firmato distinte di gara non conformi.

La società e i soggetti coinvolti hanno richiesto l’applicazione delle pene previste dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, definite dalla Procura Federale e approvate dal Presidente Federale. Le sanzioni stabilite sono le seguenti:

Luca Gencarelli: 4 mesi di inibizione

Gianmarco Manna: 3 mesi di inibizione

Francesco Vitaro: 1 mese di inibizione

Davide Provenzano: 2 mesi e 15 giorni di inibizione

Renato Falbo: 2 mesi e 15 giorni di inibizione

Natale Costabile: 3 mesi di inibizione

Società DB Rossoblù Luzzi: ammenda di 1.000 euro

Le inibizioni avranno decorrenza immediata e si rifletteranno sull’attività della società e dei tesserati interessati.