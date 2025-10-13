Parte con il piede giusto la stagione della Pallavolo Rossano ASD, che nella prima giornata del campionato di Serie C Femminile conquista un’importante vittoria esterna imponendosi per 3-0 sul campo dello Sporting Magna Graecia Catanzaro.

Una prestazione mai in discussione, dominata in ogni parziale e costruita con concentrazione, tecnica e grande spirito di squadra. Fin dalle prime battute le gialloblù del Mister Luigi Zangaro hanno mostrato determinazione e compattezza, interpretando il match con la giusta mentalità e dimostrando di poter essere una delle realtà più competitive del torneo.

Al PalaGallo di Catanzaro, le bizantine scendono in campo con De Araujo in regia e Diacoopposta, Martilotti e Domanico laterali, Dziunyk e Genova al centro, Falcone libero. Nel primo set, il Rossano parte con grinta: 9-3 grazie ai servizi micidiali di Fabiola De Araujo. Lo Sporting tenta la reazione, ma la difesa gialloblù è impenetrabile. Coach Luigi Zangaro tiene alta l’attenzione, le ragazze restano unite, e il set si chiude sul 25-17, tra gli applausi dei tifosi bizantini arrivati a Catanzaro. Nel secondo parziale, le padrone di casa provano a sorprendere le ospiti, ma la risposta rossanese è immediata. Le battute di Sara Genova e le giocate di Martilotti scavano un nuovo solco. Ancora 25-17 e ancora la sensazione di una squadra che non lascia spazio all’improvvisazione: tutto è frutto di lavoro, ritmo e concentrazione. Nel terzo set, il copione non cambia: equilibrio solo nei primi punti, poi Rossano accelera e vola via. Sul 15-6 è ormai chiaro a tutti che la partita ha una sola padrona. Le bizantine chiudono con determinazione, senza mai abbassare l’intensità. Il tabellone dice ancora 25-17. Tre set identici, tre prove di maturità.

Tutte protagoniste nella prestazione corale: Martina Domanico ha guidato la squadra nei momenti chiave, Valentina Martilotti ha unito tecnica e grinta, risultando tra le migliori in campo, Dziunyk e Genova hanno garantito solidità a muro e incisività al centro, De Araujo, autentico motore del gruppo, ha orchestrato il gioco con intelligenza, Diaco, al rientro dopo uno stop, ha mostrato carattere e ottima intesa con le compagne, Falcone ha assicurato sicurezza e precisione in seconda linea. Un avvio di stagione che lascia ben sperare e conferma il lavoro di coesione e crescita portato avanti dalla società rossanese, sempre attenta alla valorizzazione del gruppo e alla costruzione di un’identità di gioco vincente.

“Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze – dichiara il tecnico bizantino –. Abbiamo espresso un gioco ordinato, aggressivo e soprattutto costante. È solo l’inizio, ma la mentalità è quella giusta: umiltà, impegno e voglia di crescere insieme. Se continueremo su questa strada, potremo toglierci grandi soddisfazioni.” Con questa vittoria perentoria, la Pallavolo Rossano ASD conquista i primi tre punti stagionali e si prepara al prossimo turno in casa contro Sc. Scorte Tecniche Cutro alle 17:30 presso il Palazzetto F. Calabrò, con entusiasmo e fiducia. Una partenza incoraggiante che conferma la qualità del progetto tecnico e la forza di un gruppo unito, pronto a difendere con orgoglio i colori bizantini in ogni campo della Calabria.