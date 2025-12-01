Un punto a testa che lascia inalterate le distanze. Anche con gli altri risultati maturati, nella parte alta della classifica cambia ben poco. L’incontro è terminato a reti inviolate, 0-0, con un match vibrante, giocato sul filo dell'agonismo e della tattica, che ha pienamente confermato le aspettative di una gara "maschia" e combattuta.

La partita si è sviluppata principalmente a centrocampo, con entrambe le formazioni concentrate sull'attenzione difensiva e sulla conquista delle seconde palle. L'Altomonte RC, pur giocando in casa, ha trovato un Kratos Bisignano compatto e ben organizzato, determinato a non concedere spazi. Il risultato finale di parità riflette l'equilibrio visto in campo, con poche vere occasioni da rete e un grande dispendio di energie da parte di tutti i ventidue in campo. Nel post-partita, mister Carmine Perri del Kratos Bisignano ha analizzato lucidamente la prestazione dei suoi ragazzi: «È stata una partita maschia, lo sapevamo, una partita difficile, soprattutto sulle seconde palle, sull'attenzione, sulla concentrazione. Penso che noi ci siamo riusciti, è un pareggio forse giusto.» Il punto ottenuto in trasferta contro una delle formazioni più quotate del campionato rappresenta un tassello importante per la squadra neopromossa.

Per il Kratos Bisignano, questa stagione segna un momento storico con la prima partecipazione al campionato di Promozione. Nonostante l'entusiasmo, l'obiettivo dichiarato della società rimane prudente ma ambizioso, come sottolineato da mister Perri, che riconosce i sacrifici fatti da tutto il gruppo: «Come matricola vogliamo salvarci. Però, ovviamente, non nego che, se siamo lì sopra, è giusto giocarcela. Penso che tutti facciamo sacrifici, ogni squadra, ogni giocatore fa sacrifici, lasciano famiglie a casa per allenarsi o al sabato o la domenica. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, però ovviamente se c'è da puntare a qualcos'altro non ci tiriamo indietro.»

Perri ha poi offerto una panoramica interessante sulle forze in campo del girone, non nascondendo la sua stima per l'avversario odierno, nonostante l'Altomonte RC stia attraversando un periodo non brillante in termini di risultati: «Io l'ho sempre detto che per me la più forte al completo è l'Altomonte RC. Bisogna precisare che mancano Pérez e Segura, due giocatori che, secondo me, non c'entrano neanche con l'Eccellenza, però per il momento la classifica non dice questo.»

Infine, l'allenatore ha citato le altre contendenti alla vetta, evidenziando la qualità e la profondità del Girone A: «Della PLM Morrone mi piace il suo organico, mi piace il suo mister, mi piace come giocano, però c'è Mesoraca e Corigliano che sono anche altre due squadre forti. Non sottovalutiamo il Cassano perché ha dei grandi giocatori e in campo danno 90-100-120 minuti dall'anima.» Il Kratos Bisignano continua così il suo cammino, forte del suo spirito di sacrificio e consapevole che il pareggio contro l'Altomonte RC è un segnale importante per il proseguo del campionato.