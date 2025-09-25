Da lunedi 29 settembre, nell’elegante centro sportivo di Rende, per la prima volta in Calabria si svolgerà un torneo WTA 125 femminile, con un montepremi di 115 mila dollari. Sono 32 le giocatrici che formeranno il tabellone principale degli “Internazionali di Calabria” con 16 coppie che invece parteciperanno al torneo di doppio. Il tabellone ufficiale prenderà il via lunedi 29 e sarà anticipato da partite di qualificazione che si svolgeranno domenica 28 settembre.

Il tutto è patrocinato dal Comune di Rende. Le partite si svolgeranno sui campi di terra rossa che quotidianamente sono curati alla perfezione da professionisti del settore. Un torneo che arriva in un momento di grande crescita del tennis italiano. Sinner ha aperto una strada composta da giocatori e giocatrici che in questi ultimi anni si sono distinti ottenendo risultati straordinari.

Il tennis è ritornato prepotentemente alla ribalta e già sono tante le iscrizioni alla scuola tennis del Chiappetta Sport Village che con questo evento apre le porte ufficialmente al tennis internazionale. Una soddisfazione per la famiglia Chiappetta che, fin dall’inizio della loro gestione, ha avuto l’ambizione e il sogno di far diventare questo club il punto di riferimento degli sportivi e degli appassionati di tennis non solo a Rende, ma di tutta la Regione Calabria.

Main sponsor degli “Internazionali di Calabria”, il Chiappetta sport Village, FITP e Skoda Chiappetta. I partner del torneo Elite Fitness e Preite srl. Per i maggiori dettagli l’appuntamento con i giornalisti e’ previsto per venerdì mattina 26 settembre (ore 11.00) al Doppio Malto che si trova proprio all’interno del Chiappetta Sport Village.