E’ andato a Sara Bejlrk il WTA 125 “Internazionali di Calabria”. Una titolo vinto dopo una finale bellissima contro Lorena Radivojevic (6/2 6/7 6/3) sul campo centrale gremito in ogni ordine di posto di un Chiappetta Sport Village che per una settimana ha ospitato per la prima volta in Calabria un torneo internazionale di elevata qualità. Sono state 32 le giocatrici che hanno formato un tabellone equilibrato con partite intense e ricche di emozioni.

E’ stata una settimana stupenda con un centro sportivo riempito da famiglie, giovani tennisti, appassionati e curiosi. Dalla mattina alla sera partite di tennis viste con educazione da parte di un pubblico silenzio e attento. Direttore del torneo, Sergio Palmieri, per 27 anni direttore degli Internazionali di tennis. Bella e organizzata alla perfezione anche il momento della premiazione che ha visto protagonista la famiglia Chiappetta con Egidio Chiappetta (Presidente del Chiappetta Sport Village), Marco Chiappetta (Vice Presidente del Chiappetta Sport Village), Marcello Chiappetta e il Consigliere Nazionale FITP Joe Lappano che hanno premiato le protagoniste di una finale molto combattuta.

Alla vincitrice del torneo e’ stato assegnato anche il premio Maurizio Chiappetta con questa motivazione “A chi con etica,carisma e determinazione, onora lo sport e lo rende strumento di crescita umana e sociale”. E sono emozioni nel ricordo di un Maurizio Chiappetta che ha dato tutto per la crescita di una struttura sportiva che ha dimostrato con questa settimana di essere in grado di ospitare eventi internazionali. A impreziosire questa giornata speciale, la presenza delle istituzioni: il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il delegato allo sport del comune di Rende Federico Belvedere e il Rettore dell’Unical Nicola Leone. Il torneo di doppio invece è’ stato vinto dalla coppia formata da N. Fossa Huergo ed Ekaterine Gorgodze contro le italiane Aurora Zantedeschi e Federica Urgesi ( 3/6 6/1 10/4). Vincitrici premiate da Simone Chiappetta e Federica Chiappetta.