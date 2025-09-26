Il tecnico rossoblù Alfredo Paniccia ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match valevole per la prima giornata di Serie A perso di misura dalla Pirossigeno Cosenza con la Roma 1927 Futsal: «Il tiro libero che ha consentito a Ricardinho di trovare il punto del 2-0 ha cambiato il volto alla partita. Abbiamo commesso un'ingenuità in quell'occasione e l'abbiamo pagata. Meritavamo sicuramente di più per quello dimostrato in campo».

«Complimenti alla Roma, la differenza sta esclusivamente nel gol in più che hanno realizzato. Siamo stati bravi a creare diverse occasioni. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati in partita dall'inizio alla fine. Abbiamo espresso un buon calcio a 5 e siamo stati attenti in fase difensiva. Bravi i due portieri: Sarmiento ha fatto una partita da 9 in pagella. Siamo una squadra tutta nuova, rimaniamo sereni, volevamo una prestazione che è arrivata. Non i punti purtroppo, ma guardiamo con fiducia al futuro. Ci sono state anche cose da rivedere come i troppi contropiede presi e poca aggressione nelle transizioni. C'è tanto da lavorare ma giocavamo in casa della Roma e non era facile».