Si è disputata domenica 12 ottobre 2025 al Palacosentia la prima partita del campionato di Serie D femminile per il Cosenza All Service Cloud che ha ospitato la formazione del Fontenoce Only Parenti. Un match emozionante e ben equilibrato, che ha visto le giovani esordienti cosentine dimostrare grande carattere e determinazione, nonostante la naturale tensione dell’esordio stagionale.

La gara si è conclusa al tie-break con la vittoria del Volley Parenti, dopo cinque set combattutissimi: (25-20, 17-25, 26-24, 16-25, 16‐18). Il risultato lascia comunque spazio a segnali positivi per la squadra allenata da mister Crispino.

A sostenere le ragazze del Cosenza anche un pubblico numeroso, presente sugli spalti del Palacosentia, che ha accompagnato con entusiasmo ogni fase del match.

«Sono soddisfatto – ha commentato a fine gara il coach – le ragazze hanno rotto il ghiaccio, ci sono margini di miglioramento e sono certo che già dalla prossima partita potremo fare ancora meglio». Un esordio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, nel segno della crescita e dello spirito di squadra.