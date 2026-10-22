Dodici punti in otto giornate e quarto miglior attacco del torneo: l'avvio di stagione del Praiatortora nel girone I di Serie D è senza dubbio da incorniciare. Un cammino notevole per una neopromossa che ritrova la quarta serie dopo circa quarant'anni, soprattutto considerando il livello delle avversarie affrontate finora — tra cui Sambiase, Vibonese, Athletic Palermo e Siracusa. La squadra guidata da mister Salvatore Viscardi sta dimostrando sul campo di avere tutte le carte in regola per dire la sua e conquistare con autorità la permanenza in categoria.

Le parole di Marino

Tra i grandi protagonisti del club tirrenico si conferma Nicolò Marino, perno del centrocampo già tra i principali artefici della promozione dallo scorso campionato di Eccellenza. Ai microfoni di LaC News24, il giovane centrocampista ha tracciato il bilancio di questo primo scorcio di campionato: «Diciamo che è stato senz'altro un avvio positivo, considerando che siamo una matricola e che la strada è ancora lunga. In ogni caso stiamo lavorando bene e con impegno, consapevoli che c'è ancora tanto da migliorare. Bisogna anche fare i complimenti al direttore sportivo Ettore Meli, al mister Salvatore Viscardi e a tutto lo staff senza dimenticare la società che, con tanti sacrifici, ha allestito una rosa giovane ma che ha fame e ambizione. Noi pensiamo partita dopo partita ma con il preciso obiettivo di stupire e di fare bene».

Tra impatto immediato, infortunio e rammarichi



L'impatto di Marino con la nuova categoria è stato subito determinante, condito da reti pesanti: prima il gol decisivo in Coppa Italia contro il Brindisi, poi la marcatura all'esordio in campionato nel travolgente successo contro l'Enna. Unavvio personale esaltante, pur frenato da un intoppo fisico: «A livello personale sono molto soddisfatto. Ho esordito con il gol decisivo in Coppa Italia contro il Brindisi e poi con il gol all'esordio in campionato contro l'Enna. Mi dispiace solo che per un mesetto so no dovuto stare fuori a causa di un infortunio ma, grazie all'aiuto costante del mister e dello staff, sono tornato e nuovamente a disposizione».

Rammarico e punti persi

Nonostante i 12 punti e una classifica felice, in casa Praiatortora non manca la consapevolezza di aver lasciato qualcosa per strada, come sottolinea lo stesso numero otto tirrenico: «C'è qualche rammarico per i punti persi come contro Athletic Palermo e Gela, ma il calcio è questo e siamo consapevoli di essere sulla strada giusta».

Testa al derby: sfida alla Vigor Lamezia

Ora l'attenzione si sposta sul prossimo appuntamento di campionato: al "Giuseppe Mario Mario" arriva la Vigor Lamezia per un derby calabrese ad alta intensità. Una formazione avversaria in ripresa che il centrocampista non intende affatto sottovalutare: «Sicuramente sarà una partita difficile come tutte le precedenti che abbiamo affrontato . Sappiamo che la Vigor Lamezia è una squad ra rognosa e fisica, sappiamo anche che è un derby e che lo giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi, ai quali speriamo di regalare una gioia».