Quando ti trovi ad affrontare la Sila3Vette, è davvero difficile considerare un vincitore unico, parlando del suo percorso principale di 260 km. Perché completare tutta la traversata della Sila correndo con le ciaspole o pedalando sulla neve, sia nella parte cosentina che in quella catanzarese, rende di te comunque un vincitore. Quindi a ben considerare ce ne sono 5 quest’anno, un pokerissimo di coraggiosi capaci di completare il percorso “Aria” nonostante il freddo e le intemperie, la fatica e la solitudine, vincendo la sfida innanzitutto contro se stessi e le proprie paure.

Un primo arrivato però c’è e viene dal Canada, anche se è nato e risiede in Svizzera. Mathieu Plamondon è comunque una vecchia conoscenza delle ultra italiane, a gennaio è già stato sesto alla Grande Corsa Bianca e a Camigliatello Silano si è presentato da vincitore dopo 64 ore e 30 minuti. 45enne di Glattbrugg, tesserato per lo Zurich Happy Runners, Plamondo ha preceduto lo sloveno Sebastjan Stepan arrivato dopo 73h15’ e Marco Cattelan, terzo in 76h10’. A seguire lo spagnolo David Lopez Valero in 80h48” e il campione uscente, Gianluigi Bellantuoni che ha voluto onorare fino all’ultimo la gara chiudendola in 82 ore esatte.

La nSila3Vette prevedeva altre distanze: nella 100 km si ripete il podio dello scorso anno con un’aggiunta, vince infatti Michele Petrone con la su8a Fatbike davanti al corridore Marco Parise e a Marco Tomassetti, altro atleta con le ciaspole arrivato insieme ad Angelo Tedesco, unica variabile al podio 2025.

La 40 km premia un nome illustre del trail italiano, Luca Carrara che ha impiegato 6h36’ con appena 3 minuti di vantaggio su Roberto Oreavò, terzo a 1h14’ Christian Chiodo. Nella 21 km notturna primo Mirco Elia in 4h12’, su Giovanni Dipinto e Antonio Carulli arrivati ex aequo in 4h39’. La 9 km “Conquista la Vetta”, da carattere più promozionale, ha visto transitare per primo Giovanni Amania.

Un successo ancora più tangibile per la decima edizione della Sila3Vette Winter Challenge, sempre più un manifesto non solo sportivo ma anche turistico della Calabria nel mondo. Un grazie particolare va ai tantissimi che si sono adoperati per una settimana intera sul percorso e nei check point, dimostrando che la Sila3Vette è ormai patrimonio di tutti.