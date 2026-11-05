Al centro della conferenza le attività del Centro Universitario Sportivo, gli impianti dell’Ateneo, le discipline praticate e il rapporto con studenti e territorio

“Il CUS UniCal: sport, studio, formazione, crescita. La persona al Centro” è il tema della conferenza stampa in programma venerdì 6 novembre, alle 11:30, nella Sala Stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria.

L’incontro sarà dedicato alle attività, all’identità e alle prospettive del Centro Universitario Sportivo dell’UniCal, con l’obiettivo di illustrare il ruolo dello sport nella vita universitaria e il rapporto tra l’Ateneo, gli studenti e il territorio.

Alla conferenza parteciperanno il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e il presidente del CUS UniCal, Giannantonio Cuomo. A introdurre l’incontro sarà il delegato alla Socialità nel Campus, Piero Guido.

Nel corso della conferenza saranno presentati il ruolo del CUS come centro sportivo per lo sport professionistico e dilettantistico e come punto di riferimento per lo sport universitario, oltre alle discipline praticate. Saranno inoltre illustrati gli impianti sportivi dell’Università, i progetti e le iniziative in corso e le prospettive future.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra l’Università della Calabria, gli studenti e la comunità calabrese. I giornalisti e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare all’incontro.

L’appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 11:30, nella Sala Stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria.