La Volley Acli Settecolli alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione sportiva 2025/26, un’annata che si preannuncia speciale. Non solo per le ambizioni della società, ma soprattutto perché segnerà il sessantesimo anniversario dalla fondazione, un traguardo che poche realtà sportive possono vantare a livello provinciale e non solo.

Una stagione dal sapore storico

A presentare gli obiettivi del club è stato il vicepresidente Francesco De Napoli, che ha sottolineato con orgoglio il percorso intrapreso: «Siamo felici di annunciare l’inizio delle attività. Il progetto nato nell’agosto 2024 continua a crescere giorno dopo giorno, grazie al lavoro di tutti. Quest’anno per noi è fondamentale: vogliamo celebrare i 60 anni con una stagione di crescita e risultati. Puntiamo molto sul settore giovanile, che parteciperà ai campionati federali, e sulle prime squadre maschile e femminile, che avranno l’obiettivo di competere ai massimi livelli. Vincere i rispettivi campionati sarebbe il modo più bello per festeggiare questo anniversario. Non dimentichiamo, infine, i nostri gruppi amatoriali, che avranno spazio nei campionati USAcli. A tutti – dirigenti, tecnici, atleti – va il mio più sincero in bocca al lupo».

L’organizzazione della stagione

La società ha già definito il calendario delle attività delle diverse squadre.

La prima squadra maschile svolgerà gli allenamenti il lunedì, mercoledì e venerdì al Palazzetto Polifunzionale di Marano Principato, dove disputerà anche le partite la domenica.

La prima squadra femminile si allenerà il lunedì, martedì e giovedì presso la palestra dell’Istituto Superiore Valentini/Majorana di Castrolibero, la stessa struttura che ospiterà anche l’Under 18 femminile, impegnata il lunedì e il venerdì dalle 18 alle 19:30.

Spazio anche ai gruppi amatoriali, divisi in due fasce: il gruppo 18–35 anni lavorerà il lunedì e mercoledì, mentre quello over 35 sarà in palestra il martedì e giovedì, sempre al Valentini/Majorana.

Grande attesa infine per il settore Minivolley, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, che prenderà il via a breve presso la palestra della scuola elementare di Castrolibero, con allenamenti fissati al lunedì e al mercoledì.