Cronaca
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre, 2025
Cosenza · sorical · acqua
Cronaca

Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

26 ottobre 2025
Ore 15:29
Cronaca

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Cronaca

Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano

3 settembre 2025
Ore 07:02
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
Cronaca

Funerali Andrea De Lorenzo

25 agosto 2025
Ore 20:14
Cronaca

Trasferiemento del food truck di Viale Glauco a Diamante

16 agosto 2025
Ore 18:35
Cronaca

Fulmine su palma a Campora San Giovanni (Amantea)

16 agosto 2025
Ore 17:46
Cronaca

Incendio sulle colline di Grisolia

14 agosto 2025
Ore 11:19
Cronaca

Appartamento sommerso dai rifiuti a Scalea

14 agosto 2025
Ore 10:41
Cronaca

Fiumefreddo in fiamme: rogo minaccia abitazioni

Il paese è stato colpito da un incendio divampato in due punti diversi. Ore di apprensione per la popolazione.

11 agosto 2025
Ore 16:36
Cronaca

Incidente sulla Silana-Crotonese, ferito conducente di una Mito

Il sinistro autonomo è avvenuto ieri notte sulla statale 107, a causa di un controllo dell'auto perso. Conducente ferito, ma non in pericolo di vita.

11 agosto 2025
Ore 14:01
Cronaca

Incendio a Rende, distrutto un capannone dietro il Metropolis

Un vasto incendio è divampato a Rende. Distrutto un capannone con pneumatici vicino al Metropolis. Fumo nero visibile ovunque.

 

4 agosto 2025
Ore 17:00
Cronaca

Pino Munno assolto nel processo Reset: «Mai servito la 'ndrangheta»

Intervista all'ex assessore di Rende Pino Munno, assolto nel processo Reset: tre anni di silenzio, sofferenza familiare e la volontà di tornare alla normalità.

1 agosto 2025
Ore 16:55
Cronaca

Incidente sulla SS107 “Silana Crotonese” in località Celico

Due auto coinvolte, due feriti e strada chiusa al traffico. Anas e forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la viabilità

1 agosto 2025
Ore 08:13
Cronaca

La Polizia di Stato esegue 22 perquisizioni nei confronti di giovani evidenziatisi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista

31 luglio 2025
Ore 10:28
Cronaca

Cosenza, 9 misure cautelari per droga

L’operazione odierna segue quella del 10 luglio e fa riferimento anche alla tentata rapina aggravata all’ufficio postale di Marano Marchesato a metà giugno

31 luglio 2025
Ore 08:50
Cronaca

Saracena. recuperati 7 Scout dispersi nel Parco del Pollino

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco a Saracena (CS): recuperati 7 Scout dispersi nel Parco del Pollino
 

30 luglio 2025
Ore 16:38
Cronaca

Paura a Tropea, esplode contatore in piazza e i turisti fuggono via

26 luglio 2025
Ore 18:01
Cronaca

22 luglio 2025
Ore 09:39