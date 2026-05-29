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Cultura

MIRELLA NANIA FARE ARTE IN CALABRIA ED ESSERE FELICI

29 maggio, 2026
Teatro

“Uno, Nessuno, Centomila” compie cento anni e arriva in Calabria con Reggiani e Jane Alexander

Dal 28 al 30 gennaio il capolavoro di Pirandello in scena a Crotone e Cosenza per le rassegne regionali finanziate dalla Regione Calabria
Redazione
19 gennaio 2026
Ore 16:25
“Uno, Nessuno, Centomila” compie cento anni e arriva in Calabria con Reggiani e Jane Alexander\n
Cultura

Orazio Garofalo, quando il cinema si trasforma in letteratura: «La luce è un materiale spirituale»

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Orazio Garofalo, quando il cinema si trasforma in letteratura: «La luce è un materiale spirituale»