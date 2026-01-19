A cento anni dalla pubblicazione, Uno, Nessuno, Centomila continua a interrogare il presente con una forza che non conosce usura. Dal 28 al 30 gennaio la trasposizione teatrale del capolavoro pirandelliano approda in Calabria, facendo tappa prima a Crotone e poi a Cosenza, con la regia di Nicasio Anzelmo e un cast guidato da Primo Reggiani e Jane Alexander.

Accanto a loro, in scena, Francesca Valtorta, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano, impegnati in una rilettura corale di quello che Luigi Pirandello definì «la sintesi perfetta di tutto ciò che ho fatto e sorgente di tutto quello che farò». Un testo “amaro e profondamente umoristico”, che smonta le certezze dell’identità individuale e sociale.

Lo spettacolo andrà in scena martedì 28 gennaio, alle 20.30, al Teatro Apollo, all’interno della rassegna “Crotone… Voglia di Teatro”. Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, sempre alle 20.30, sarà invece ospitato dal Teatro Alfonso Rendano, per la rassegna L’Altro Teatro. In programma anche una matinée esclusiva per le scuole, venerdì 30 gennaio alle ore 10.00, già sold out, riservata agli studenti di Cosenza e provincia.

Ironico e grottesco, il percorso di Vitangelo Moscarda – interpretato da Reggiani – attraversa la frantumazione dell’io: da uomo prigioniero dello sguardo altrui a figura che tenta di liberarsi da ogni maschera, fino a dissolversi simbolicamente in “aria e vento”. Un itinerario che mette in crisi la società borghese del primo Novecento ma che, oggi più che mai, risuona nell’epoca delle identità multiple e della rappresentazione permanente.

La regia di Anzelmo insiste sulla sorprendente attualità del testo, capace di toccare temi come la spiritualità negata, il rapporto con la natura, la ricerca di autenticità e persino l’analisi critica delle dinamiche bancarie e del loro impatto sociale. Elementi che rendono Uno, Nessuno, Centomila un’opera ancora radicale, in grado di parlare al pubblico contemporaneo senza mediazioni.

Le rassegne sono curate da Gianluigi Fabiano e finanziate con risorse PAC 2014-2020 della Regione Calabria – Settore Cultura, nell’ambito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025”. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Diyticket per la tappa di Crotone, oltre che presso la biglietteria InPrimaFila di Cosenza.