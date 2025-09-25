Social
Il Comune di Cosenza assume istruttori e funzionari contabili: 5 posti disponibili

Due concorsi al Comune di Cosenza per 5 posti a tempo indeterminato. Candidature online entro il 27 settembre 2025
Redazione
26 settembre 202512:51
Il Comune di Cosenza ha bandito due concorsi pubblici per la formazione di graduatorie utili all’assunzione a tempo indeterminato di 5 figure contabili. Le procedure riguardano sia diplomati che laureati.

Posti messi a concorso

2 Istruttori contabili (area istruttori – diplomati)

3 Funzionari contabili (area funzionari ed elevata qualificazione - laureati)

Requisiti generali

Per partecipare è necessario possedere i requisiti di accesso ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiana o UE,

idoneità fisica,

godimento dei diritti civili e politici,

assenza di condanne penali ostative,

non essere stati licenziati o destituiti dalla PA,

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 1985).

Titoli di studio richiesti

Istruttori contabili - diploma di istruzione secondaria superiore in indirizzi economico-contabili (ragioneria, perito commerciale, AFM).

Funzionari contabili - laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche (vecchio ordinamento o equiparati), oppure laurea specialistica/magistrale corrispondente.

Entrambe le procedure prevedono una prova orale sulle materie indicate nei bandi. Durante il colloquio saranno verificate anche:

conoscenza della lingua inglese,

competenze informatiche (pacchetto Office, posta elettronica, Internet, sistemi operativi).

La prova orale assegna fino a 30 punti e si intende superata con almeno 21/30.

Presentazione della domanda

La domanda va inviata entro il 27 settembre 2025 esclusivamente tramite il Portale inPA:

[Concorso per 2 istruttori contabili]

[Concorso per 3 funzionari contabili]

Per candidarsi servono:

domicilio digitale o PEC personale,

autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS,

ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10 euro,

documentazione allegata come previsto dal bando.

Bandi ufficiali

Gli interessati devono leggere attentamente i bandi:

Bando istruttori contabili

Bando funzionari contabili

Questi concorsi sono senza dubbio un’importante occasione per entrare a far parte della macchina amministrativa del capoluogo bruzio, rafforzando l’organico in un settore chiave come quello contabile.

