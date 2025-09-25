Il Comune di Cosenza assume istruttori e funzionari contabili: 5 posti disponibili
Il Comune di Cosenza ha bandito due concorsi pubblici per la formazione di graduatorie utili all’assunzione a tempo indeterminato di 5 figure contabili. Le procedure riguardano sia diplomati che laureati.
Posti messi a concorso
2 Istruttori contabili (area istruttori – diplomati)
3 Funzionari contabili (area funzionari ed elevata qualificazione - laureati)
Requisiti generali
Per partecipare è necessario possedere i requisiti di accesso ai concorsi pubblici:
cittadinanza italiana o UE,
idoneità fisica,
godimento dei diritti civili e politici,
assenza di condanne penali ostative,
non essere stati licenziati o destituiti dalla PA,
posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 1985).
Titoli di studio richiesti
Istruttori contabili - diploma di istruzione secondaria superiore in indirizzi economico-contabili (ragioneria, perito commerciale, AFM).
Funzionari contabili - laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche (vecchio ordinamento o equiparati), oppure laurea specialistica/magistrale corrispondente.
Entrambe le procedure prevedono una prova orale sulle materie indicate nei bandi. Durante il colloquio saranno verificate anche:
conoscenza della lingua inglese,
competenze informatiche (pacchetto Office, posta elettronica, Internet, sistemi operativi).
La prova orale assegna fino a 30 punti e si intende superata con almeno 21/30.
Presentazione della domanda
La domanda va inviata entro il 27 settembre 2025 esclusivamente tramite il Portale inPA:
[Concorso per 2 istruttori contabili]
[Concorso per 3 funzionari contabili]
Per candidarsi servono:
domicilio digitale o PEC personale,
autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS,
ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10 euro,
documentazione allegata come previsto dal bando.
Bandi ufficiali
Gli interessati devono leggere attentamente i bandi:
Questi concorsi sono senza dubbio un’importante occasione per entrare a far parte della macchina amministrativa del capoluogo bruzio, rafforzando l’organico in un settore chiave come quello contabile.
