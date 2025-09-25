McDonald’s apre ristoranti e assume 100 persone
McDonald’s apre ristoranti e assume 100 persone
Nuove opportunità di lavoro grazie al piano di espansione di McDonald’s Italia. La catena di fast food ha annunciato nuove aperture in Calabria, Lazio e Sicilia, con oltre 100 posti di lavoro disponibili.
Dove aprono i nuovi ristoranti
Cirò Marina (Calabria)
Roma Vigna Murata (Lazio)
Messina D’Alcontres (Sicilia)
Ogni apertura prevede l’inserimento di circa 40 addetti alla ristorazione (crew), per un totale di oltre 100 assunzioni. Parallelamente, continuano le ricerche di personale nei ristoranti già operativi nelle stesse regioni (Roma, Latina, Viterbo, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Vibo Valentia).
Profili ricercati e requisiti
McDonald’s seleziona addetti alla ristorazione per mansioni di sala e cucina:
preparazione panini e menù,
servizio clienti,
supporto nelle attività di cassa.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola superiore,
disponibilità a lavorare su turni,
soft skills come predisposizione al cliente, lavoro di squadra e capacità relazionali.
McItalia Job Tour
La selezione avverrà nell’ambito del McItalia Job Tour, il recruiting itinerante che permette ai candidati di sostenere i colloqui direttamente con i responsabili aziendali. Le prossime tappe saranno proprio a Cirò Marina, Roma e Messina.
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare la candidatura tramite la pagina dedicata sul sito McDonald’s, scegliendo il ristorante di interesse e allegando il CV online. Dal portale è possibile consultare anche tutte le altre ricerche in corso per città o provincia.
Fondata nel 1955 a Chicago, McDonald’s è diventata una delle catene di ristorazione più famose al mondo, con circa 750 locali attivi in Italia e oltre 15.000 assunzioni previste entro il 2027.
La storia in Svizzera e in Europa
1976 → primo ristorante a Ginevra.
1979 → apertura a Basilea.
1990 → arriva il primo McDrive® a Crissier.
1993 → primo locale in Ticino.
2008 → debutta il McCafé® a Vevey.
Oggi McDonald’s Svizzera conta 180 ristoranti e 8.600 collaboratori.
Il logo e il Big Mac
Il celebre logo con gli “archi dorati” è stato ideato nel 1962 da Jim Schindler, ispirato all’architettura del primo ristorante di Phoenix.
Il Big Mac®, creato nel 1967 da Jim Delligatti in Pennsylvania, è diventato il panino simbolo di McDonald’s in tutto il mondo. Nel 1968 è entrato ufficialmente nel menù USA e oggi è venduto in 120 Paesi.
La leggendaria salsa e il panino con 178 semi di sesamo medi sono rimasti invariati da oltre 50 anni.
Curiosità
Il Big Mac Index, ideato dalla rivista The Economist, utilizza proprio il prezzo del celebre panino come parametro per misurare il costo della vita nei diversi Paesi.
