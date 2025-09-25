McDonald’s apre ristoranti e assume 100 persone

Fondata nel 1955 a Chicago, McDonald’s è diventata una delle catene di ristorazione più famose al mondo, con circa 750 locali attivi in Italia e oltre 15.000 assunzioni previste entro il 2027.

La storia in Svizzera e in Europa

1976 → primo ristorante a Ginevra.

1979 → apertura a Basilea.

1990 → arriva il primo McDrive® a Crissier.

1993 → primo locale in Ticino.

2008 → debutta il McCafé® a Vevey.

Oggi McDonald’s Svizzera conta 180 ristoranti e 8.600 collaboratori.

Il logo e il Big Mac

Il celebre logo con gli “archi dorati” è stato ideato nel 1962 da Jim Schindler, ispirato all’architettura del primo ristorante di Phoenix.

Il Big Mac®, creato nel 1967 da Jim Delligatti in Pennsylvania, è diventato il panino simbolo di McDonald’s in tutto il mondo. Nel 1968 è entrato ufficialmente nel menù USA e oggi è venduto in 120 Paesi.

La leggendaria salsa e il panino con 178 semi di sesamo medi sono rimasti invariati da oltre 50 anni.

Curiosità

Il Big Mac Index, ideato dalla rivista The Economist, utilizza proprio il prezzo del celebre panino come parametro per misurare il costo della vita nei diversi Paesi.