IA, tra scienza e coscienza: un convegno a Belvedere

Sezioni
Cronaca
Politica
Cosenza Calcio
Attualita
Economia e Lavoro
Italia Mondo
Sanita
Sport
Cultura
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Ambiente
Societa
Eventi
24 ORE ALL NEWS
A Belvedere Marittimo medici ed esperti si sono riuniti per confrontarsi sul tema dell'intelligenza artificiale applicata alla Medicina.
Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.