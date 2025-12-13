Social
Home page>Video>Sanità>IA, tra scienza e coscie...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità
IA, tra scienza e coscienza: un convegno a Belvedere

A Belvedere Marittimo medici ed esperti si sono riuniti per confrontarsi sul tema dell'intelligenza artificiale applicata alla Medicina.

13 dicembre, 2025
Tag
Belvedere Marittimo
Punto per punto

Sanità, Occhiuto punta su 1000 medici cubani in Calabria e 1300 assunzioni nel 2026: «In un anno liste d’attesa azzerate»

Nel programma che arriverà oggi in Consiglio regionale il governatore parla di rivoluzione della sanità dopo l’uscita dal Piano di rientro. E si sbilancia sui tempi di realizzazione dei nuovi ospedali e delle Case di comunità: ecco le previsioni
Pablo Petrasso
20 novembre 2025
Ore 13:27
Sanità, Occhiuto punta su 1000 medici cubani in Calabria e 1300 assunzioni nel 2026: «In un anno liste d’attesa azzerate»\n
Sanità

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

24 ORE ALL NEWS