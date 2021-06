Regionali Calabria, Irto ci ripensa. Boccia: «Sarà lui il candidato»

Nicola Irto, candidato del PD alla presidenza della Regione che nei giorni scorsi si era ritirato dalla corsa, «ha accettato di guidare il nostro processo politico in Calabria, consapevole che questo e’ un passaggio storico». Lo ha annunciato il responsabile nazionale degli enti locali del Pd, Francesco Boccia, nel corso di una conferenza stampa in un hotel di Gizzeria, dove ha fatto il punto sui due giorni d’incontri con il partito regionale e altre forze di centrosinistra in vista delle elezioni.

«Storico nel senso che il risultato che Irto farà – ha proseguito Boccia – può delineare il futuro politico della Calabria, sicuramente delineerà il futuro del Pd e del centrosinistra, se siamo tutti generosi riusciremo a cambiare le sorti della Calabria. Irto ha assunto una nuova responsabilità, quella di leader del Pd e dei partiti che sostengono il centrosinistra, significa – ha spiegato il responsabile nazione enti locali del Pd – che al tavolo nazionale con Letta ci sarà Irto».