Il nuovo punto vendita “Il Mondo del Surgelato” è dedicato ai surgelati e ai gelati di alta qualità. La catena è di proprietà della S.A.G.I. Spa dei f.lli Taverniti, azienda leader di settore su tutto il territorio nazionale che vanta un’esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività.

Il Mondo del Surgelato propone prodotti dal gusto autentico, pratici in cucina e con una convenienza senza compromessi. Ogni prodotto è selezionato con attenzione, con ingredienti genuini e processi di surgelazione che mantengono intatti sapori, freschezza e proprietà nutritive.

Dal pesce alle verdure, dalla carne ai piatti pronti, fino a una vastissima gamma di gelati cremosi, si trova tutto ciò che serve per una spesa completa, veloce e intelligente. Il vasto assortimento di alta qualità, da l’opportunità di portare in tavola piatti buonissimi in pochi minuti, senza rinunciare alla bontà di ingredienti premium.

Il nuovo punto vendita offre anche promozioni vantaggiose e confezioni pensate per tutte le esigenze, dalle famiglie ai professionisti e per tutti gli amanti della cucina veloce, economica ma gustosa.