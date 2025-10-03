Inaugurato il nuovo store con show cooking del Riva Restaurant, musica live e la presenza di istituzioni e sportivi

Un evento all’insegna dell’eleganza, dell’innovazione e del gusto ha animato il centro di Catanzaro con l’inaugurazione del nuovo Eni Plenitude Store, realizzato da Main Solution.

A rendere speciale la serata, la presenza del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, scelto per curare l’esperienza culinaria e l’intrattenimento. Gli chef hanno ideato un’esclusiva proposta food & beverage, arricchita da uno show cooking live, mentre l’accompagnamento musicale con sax e chitarra ha contribuito a creare un’atmosfera raffinata e coinvolgente. A suggellare il momento di festa, la scenografica sciabolata firmata Riva, accolta con entusiasmo dai presenti.

Il taglio del nastro, affidato al sindaco Nicola Fiorita, ha sottolineato il valore di iniziative capaci di promuovere realtà imprenditoriali dinamiche e innovative, in grado di coniugare sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Tra gli ospiti anche alcuni giocatori dell’US Catanzaro, che con la loro presenza hanno celebrato la sinergia vincente tra sport, impresa e gastronomia.

Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant & Lounge Bar, ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di aver preso parte a un evento di così grande valore per il territorio. Ringraziamo Main Solution per averci scelto come partner in questa inaugurazione, che rappresenta non solo un’opportunità di crescita e sviluppo per la comunità, ma anche un’importante occasione di collaborazione tra realtà imprenditoriali locali».

In eventi esclusivi, come la nuova apertura di Eni Pleanitude Store, il Riva propone la propria visione di ristorazione, dove buon cibo, cura dei dettagli e intrattenimento creano una vera e propria esperienza.