Parla la modella e brand ambassador per marchi di eccellenza del settore moda e lusso: «Essere invitata e partecipare a eventi che animano e valorizzano il territorio è sempre un grande piacere»

Un sentito ringraziamento va alla famiglia Scintille Gioiellerie per il graditissimo invito al Premio Cultura 2025 Scintille, evento che si conferma un appuntamento unico, capace di intrecciare con raffinatezza cultura, imprenditoria e arte orafa, trasformando ogni incontro in un’occasione di ispirazione e bellezza.

Le Officine Fotografiche

Tra gli ospiti, Ortensia Imbrogno, modella e brand ambassador per marchi di eccellenza del settore moda e lusso, ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo genere, dichiarando: «Essere invitata e partecipare a eventi che animano e valorizzano il territorio è sempre un grande piacere. Promuovere la cultura in Calabria significa alimentare bellezza, identità e crescita condivisa».

Il Premio Cultura 2025 Scintille rappresenta così un ponte tra tradizione e innovazione, unendo personalità del mondo culturale, imprenditoriale e artistico in un dialogo capace di arricchire la comunità e consolidare il legame con il territorio calabrese.