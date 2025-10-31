Dal 31 ottobre al 2 novembre il locale di Falerna Marina propone un lungo weekend tra cibo, musica e tradizione, con un nuovo menù autunnale e atmosfere d’altri tempi

Un lungo fine settimana è in arrivo e il Riva Restaurant si prepara a celebrarlo con tre giorni di eventi all’insegna del buon cibo, della musica e dell’atmosfera autunnale.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, la location si trasformerà in un luogo di spensieratezza e sorriso, dove tradizione, gusto e intrattenimento si fondono per offrire esperienze indimenticabili.

Il programma si apre, oggi, 31 ottobre con “La Notte delle Janàre e dei Magàri”, un Halloween dedicato alla tradizione calabrese e del Sud. Tra leggende e suggestioni autunnali, la serata proporrà un viaggio tra storia e gastronomia, con piatti ricercati che valorizzano i sapori tipici del territorio.

Sabato 1 novembre sarà, invece, protagonista “La Dolce Vita”, una giornata dedicata all’Italia di Fellini e al fascino senza tempo degli anni ’60. Le note di Modugno, Mina e Morricone accompagneranno il pubblico in un’atmosfera elegante, tra brindisi, gioia e piatti che raccontano una storia.

A chiudere il weekend, domenica 2 novembre, torna La Domenica Riva, l’appuntamento più amato della settimana. La giornata, dal pranzo al dopo cena, sarà dedicata al tema “La felicità che torna con un ricordo”, con colonne sonore e musica capaci di riportare indietro nel tempo, evocando momenti dell’infanzia, attimi in famiglia o risate tra amici. Momenti preziosi che restano vivi nel tempo e continuano a regalare un sorriso.

Durante l’intero weekend, gli ospiti potranno immergersi nel nuovo menù autunnale, disponibile per un periodo limitato, che celebra i profumi del sottobosco, le radici e i prodotti migliori che la terra offre in questa stagione. Ogni momento sarà l’occasione ideale per gustare portate capaci di coinvolgere tutti i sensi, con la libertà di scegliere l’orario perfetto: la cucina del Riva è sempre aperta per accogliere gli ospiti a tutte le ore.

Un’occasione unica dedicata a chi ama prendersi il proprio tempo, collezionando momenti di spensieratezza, accompagnati dall’accoglienza calorosa che da sempre caratterizza il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina.