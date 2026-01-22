Il futuro della convivenza civile passa dai banchi di scuola e dal contatto diretto con chi, ogni giorno, tutela il nostro patrimonio. L’Istituto Comprensivo di Castrovillari (plesso SS Medici) ha ospitato una tappa significativa del percorso di educazione alla legalità promosso dai Lions Club della città. Protagonisti dell’incontro sono stati gli alunni della classe VB e i militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza.

L'incontro si è trasformato in uno scambio vivace su pilastri fondamentali come la giustizia, l’onestà e la cittadinanza attiva. I bambini hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i Carabinieri Forestali, traducendo concetti astratti in pratiche quotidiane di rispetto per l’ambiente e per le regole della società. All’evento ha partecipato anche l’Assessore all’Ambiente, Pasquale Pace, che ha sottolineato l’impatto positivo che le nuove generazioni possono avere sullo sviluppo del territorio.

Il Presidente del Club, Francesco Alberti, ha espresso profonda gratitudine verso la dirigenza scolastica e l'Arma, ribadendo l'importanza di una partnership che dura ormai da anni: «Questa iniziativa conferma il nostro impegno costante nelle scuole. Collaborare con il Reparto Biodiversità ci permette di valorizzare il lavoro dell'Arma e sensibilizzare i più piccoli sulla tutela del nostro ecosistema.» L'appuntamento di oggi è solo l'inizio, il progetto prevede, infatti ,un secondo momento di approfondimento nei prossimi mesi. A suggellare questa giornata di crescita, ogni studente ha ricevuto in dono uno zainetto dei Lions e il diario storico dell’Arma, piccoli simboli per accompagnarli nel loro percorso di cittadini consapevoli.