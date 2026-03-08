Nella notte tra venerdì e sabato un furto con spaccata è stato messo a segno lungo la strada che collega Rende a Settimo di Montalto Uffugo. In azione due malviventi, arrivati a bordo di un’auto che, secondo quanto riferito, risulterebbe rubata.

Il colpo ha preso di mira un negozio di alimenti. I ladri hanno usato la vettura come ariete, distruggendo la saracinesca e poi sfondando la vetrata. La scena è stata ripresa e diffusa in un video pubblicato dalla titolare dell’esercizio: nelle immagini si vede l’auto fare più volte marcia indietro fino a riuscire a entrare all’interno del locale.

Una volta dentro, uno dei due, con il volto coperto, ha prelevato la cassa automatica. Subito dopo i due si sono allontanati e si sono dati alla fuga.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili.

Intanto, sui social, dove il video ha iniziato a circolare, sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà alla titolare. In molti l’hanno invitata a non mollare e a proseguire l’attività, aperta da pochi mesi in quella zona.