Macabra scoperta a Scalea, dove nelle scorse ore è stato rinvenuto un cadavere in un’area verde situata a ridosso del lungomare, nella zona sud della città. Il ritrovamento è avvenuto nella località conosciuta come Frangivento. A scoprire il corpo è stato un uomo del posto che si era recato nella zona per cercare asparagi selvatici. Durante la sua passeggiata tra la vegetazione ha notato il cadavere e ha immediatamente dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Secondo un primo esame visivo, il corpo potrebbe trovarsi lì da diversi giorni, probabilmente almeno una settimana. La vittima sarebbe un uomo di carnagione chiara, con un’età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea e gli agenti della polizia locale, che hanno delimitato l’area per consentire i primi rilievi. Presente anche il magistrato di turno, che sta coordinando le attività investigative.

Il pm è Vincenzo Scardi della procura di Paola. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’identità della persona trovata senza vita e le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e saranno fondamentali i successivi riscontri investigativi e medico legali.