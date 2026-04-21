FOTO | Continua a dare i suoi frutti il progetto promosso dalla Lipu con l’installazione di piattaforme artificiali. Decisivo il coinvolgimento del territorio: sempre più aziende agricole e cittadini scelgono di dare il loro contributo

Un lieto evento segna la primavera nella Valle del Crati, in provincia di Cosenza: sono nati i primi piccoli di Cicogna bianca, un momento simbolico che rappresenta la continuità del ciclo naturale e il successo delle attività di tutela ambientale portate avanti sul territorio.

La stagione riproduttiva entra così nella sua fase più emozionante. Se alcune coppie stanno già accudendo i nuovi nati, altre sono ancora impegnate nella cova, mentre le più “giovani” sono alle prese con la costruzione del nido. Proprio queste ultime rappresentano un segnale incoraggiante: nuove presenze che contribuiranno ad aumentare la popolazione della specie in Calabria.

Piccoli e nidi di cicogna bianca nella Valle del Crati Piccoli e nidi di cicogna bianca nella Valle del Crati Piccoli e nidi di cicogna bianca nella Valle del Crati Piccoli e nidi di cicogna bianca nella Valle del Crati Piccoli e nidi di cicogna bianca nella Valle del Crati

Un ruolo fondamentale in questo percorso è svolto dalle piattaforme artificiali e dal “Progetto Cicogna bianca”, promosso dalla Lipu. L’iniziativa, attiva da anni, punta a favorire il ritorno stabile della cicogna bianca nell’area, offrendo strutture sicure per la nidificazione e monitorando costantemente le coppie presenti.

Le immagini realizzate da Maria Corrado ed Ernesto Napolitano documentano non solo la nascita dei piccoli, ma anche l’occupazione di due nuove piattaforme nido: una installata su traliccio, grazie alla collaborazione con e-distribuzione, e una su palo, realizzata con il contributo dell’azienda agricola di Maurizio Zazzaro, a Ferramonti, insieme alla ditta Fiore Costruzioni Generali Srl.

Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati Cicogna bianca nella Valle del Crati

Il coinvolgimento del territorio si conferma decisivo. Sempre più aziende agricole e cittadini scelgono di sostenere il progetto, riconoscendo il valore ambientale e simbolico della cicogna bianca, specie considerata un importante indicatore della qualità degli ecosistemi.

La nascita dei cicognini, dunque, non è solo una buona notizia per gli appassionati di natura, ma anche la prova concreta che la collaborazione tra associazioni, imprese e comunità locali può produrre risultati tangibili nella tutela della biodiversità.