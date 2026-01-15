Il volto urbano di Cosenza continua a cambiare all’insegna del verde pubblico. È partita da via Isonzo la nuova operazione di piantumazione urbana che, nelle prossime settimane, interesserà l’intero territorio cittadino con la messa a dimora di 800 nuove piante, appartenenti a diverse specie arboree.

Un intervento che si inserisce in un percorso avviato nel 2021 e che porta il numero complessivo degli alberi piantati in città a superare quota 2.950. Il progetto non si limita alle alberature: sono infatti previste anche la realizzazione di cespugli e siepi, con l’obiettivo di rafforzare in modo organico il patrimonio verde e migliorare l’equilibrio ambientale degli spazi urbani.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di tutela e rilancio del verde, finanziata interamente con risorse del bilancio comunale, una scelta definita senza precedenti per la città. Un investimento strutturale che punta a incidere in modo duraturo sulla qualità della vita e sulla sostenibilità ambientale.

A sottolineare il cambio di passo è stato il sindaco Franz Caruso. «Anche da questo punto di vista Cosenza sta cambiando volto – ha dichiarato – perché abbiamo deciso di investire in modo strutturale nel verde pubblico. Per la prima volta stiamo destinando risorse certe a un settore fondamentale per migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più green».

L’impegno dell’amministrazione trova conferma anche nel bilancio di previsione, che rafforza gli investimenti nei settori del verde e dell’ambiente, individuati come pilastri dell’azione amministrativa insieme al welfare. Una visione che guarda non solo all’emergenza climatica, ma anche alla vivibilità quotidiana degli spazi urbani.

Nel percorso avviato, un passaggio centrale sarà l’introduzione di uno strumento di pianificazione mai adottato prima in città. «Continueremo su questa strada – ha aggiunto Caruso – tanto che, per la prima volta nella storia di Cosenza, e credo anche tra le città capoluogo della regione, la città si doterà di un Piano Regolatore del Verde. Uno strumento fondamentale che contribuirà a cambiare in modo duraturo il volto urbano».

Un impegno che, come ha ribadito lo stesso sindaco, nasce da una promessa fatta ai cittadini. «È un impegno che ho assunto con i cittadini – ha concluso – e che sto mantenendo». Un segnale politico e amministrativo che punta a fare del verde urbano un elemento identitario e strutturale della Cosenza del futuro.