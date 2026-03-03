È stata fissata per domani mattina davanti al Gip Claudia Pingitore al Tribunale di Cosenza, l’udienza per la convalida dell’arresto di Cesare Quarta, 34 anni, fermato ieri nell’ambito di un’attività della Squadra Mobile della Questura di Cosenza. L’indagato è difeso dall’avvocato Antonio Quintieri.

Dagli atti emerge Quarta è indagato per tre ipotesi di reato, tutte riferite al contesto dell’intervento del 2 marzo a Marano Marchesato: traffico di stupefacenti, armi e ricettazione. Tra i beni indicati negli atti figurano una pistola semiautomatica Glock modello 17, con cartuccia camerata e caricatore inserito, per un totale di 11 cartucce calibro 9x21.

Sequestrati anche un bilancino di precisione “intriso di sostanza polverosa bianca”, una confezione contenente sostanza polverosa bianca per 354 grammi lordi, descritta come “verosimilmente bicarbonato” e chiusa con nastro isolante nero, oltre a materiale di confezionamento: una busta in cellophane “Conad” ritagliata in sezioni circolari e nastro isolante. Quarta, residente a Castrolibero ma domiciliato a Marano Marchesato, risulta attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.