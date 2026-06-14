Martedì 16 giugno doppio incontro operativo sulla stagione estiva, il ciclo idrico e gli interventi per il comparto fognario-depurativo

La depurazione in Calabria torna al centro dell’agenda regionale in vista della stagione estiva. Martedì 16 giugno, alle 10.30, nella sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro, il presidente della Regione Roberto Occhiuto terrà un incontro operativo con prefetti, procuratori, Capitanerie di porto e comandi regionali dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

L’obiettivo è fare il punto sulle attività svolte negli ultimi mesi e su quelle ancora in corso nel settore della depurazione, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla preparazione del sistema regionale alla fase più delicata dell’anno.

Il tavolo con prefetti, procuratori e forze dell’ordine

Alla riunione parteciperanno anche l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia.

Il confronto servirà a verificare lo stato delle attività di controllo e coordinamento avviate sul territorio, in un comparto che resta decisivo per la qualità del mare, la tutela ambientale e l’immagine turistica della Calabria.

L’incontro delle 10.30 non sarà aperto alla stampa. Sarà però possibile effettuare foto e riprese video del tavolo all’inizio della riunione.

Alle 12 l’incontro con i sindaci

A seguire, alle 12, il presidente Occhiuto incontrerà i sindaci nella Sala Verde della Cittadella regionale.

In questa seconda riunione sarà presentato il Piano degli interventi del Psc e del Pr Calabria 2021-2027 relativi al comparto depurativo-fognario e al ciclo idrico integrato.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre fatto il punto sulle attività messe in campo dall’amministrazione regionale a tutela dell’ambiente. Parteciperanno anche i vertici di Arrical e Sorical, soggetti centrali nella gestione e nella programmazione del sistema idrico regionale.

Focus su ambiente, mare e stagione estiva

Il doppio appuntamento in Cittadella assume un significato particolare con l’avvio della stagione turistica. La depurazione resta infatti uno dei temi più sensibili per la Calabria, regione nella quale la qualità delle acque, il corretto funzionamento degli impianti e l’efficienza della rete fognaria incidono direttamente sulla tutela del mare e sull’attrattività dei territori costieri.

Il confronto con prefetti, procuratori, forze dell’ordine, sindaci e gestori del sistema idrico punta a rafforzare il coordinamento istituzionale e a condividere lo stato degli interventi programmati.

Il secondo appuntamento, quello con i sindaci, sarà interamente aperto alla stampa.