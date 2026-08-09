La vittima viaggiava come passeggera sull’auto che avrebbe iniziato una manovra di sorpasso finendo contro due mezzi provenienti dal senso opposto. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita

È di una vittima e quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel corso della mattinata lungo la Statale 522, nel territorio di Zambrone. A perdere la vita è stata una donna di 77 anni, originaria di Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, che viaggiava come passeggera a bordo dell’auto che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dato inizio a una manovra di sorpasso.

L’incidente si è verificato lungo la trafficata litoranea vibonese della Costa degli dei. Stando ai primi accertamenti, proprio durante la manovra di sorpasso, la vettura avrebbe impattato contro due mezzi che procedevano nella direzione opposta.

La vittima e i quattro feriti

L’urto è stato particolarmente violento e per la 77enne non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul colpo. Altre quattro persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite. Nessuna, secondo le informazioni al momento disponibili, sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Zungri, che stanno procedendo agli accertamenti insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tropea per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità del sinistro.

Dai primi controlli è emerso che i documenti di guida risultano in regola. Tutti i conducenti coinvolti sono stati inoltre sottoposti ad alcoltest, con esito negativo.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità giudiziaria che, sulla base degli accertamenti condotti dai carabinieri, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e della salma della vittima, che resta quindi a disposizione dell’autorità competente.

Traffico ancora interrotto sulla Statale 522

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo la Statale 522, una delle principali arterie della costa vibonese e particolarmente trafficata nel periodo estivo. Il traffico veicolare nel tratto interessato dall’incidente risulta ancora interrotto, mentre proseguono le operazioni necessarie a consentire i rilievi e la successiva riapertura della strada.