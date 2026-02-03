Il comitato civico richiama alle proprie responsabilità la società “Ecologia Oggi” incaricata dello spazzamento e del ritiro dei rifiuti: «La situazione non è più sostenibile, il sindaco Caruso intervenga»

«Nonostante i nostri ripetuti e documentati tentativi di dialogo, di segnalazione delle criticità e di collaborazione costruttiva, siamo purtroppo costretti a constatare che Ecologia Oggi continua a non mostrare alcun senso civico né attenzione verso le esigenze dei cittadini. Le nostre richieste restano senza risposta e non si registra alcun miglioramento concreto del servizio». È quanto si legge in un comunicato del Comitato di quartiere “Piazza Riforma”.

«Precisiamo, come sempre, che la nostra critica non è rivolta agli operatori, che quotidianamente svolgono il proprio lavoro e ai quali va il nostro rispetto e ringraziamento, bensì alla governance della società, che appare distante, non disponibile al confronto e del tutto insensibile alle sollecitazioni provenienti dal territorio.

L’intero quartiere di Piazza Riforma, così come più in generale tutta l’area sud della città, versa in condizioni di evidente degrado: non viene effettuato lo spazzamento regolare, il ritiro dei rifiuti ingombranti è assente o discontinuo, e non si registrano interventi di pulizia straordinaria, nonostante le numerose segnalazioni inoltrate nel tempo.

Questa situazione non è più sostenibile. Così non si può andare avanti, e per questo riteniamo necessario e urgente l’intervento diretto del Sindaco Franz Caruso, affinché vengano ripristinati standard minimi di decoro urbano e rispetto per i cittadini.

Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti i lavoratori di Ecologia Oggi, che operano spesso in condizioni difficili, ma ribadiamo con fermezza la nostra totale insoddisfazione verso la società, che dimostra insensibilità e indifferenza nei confronti della comunità che dovrebbe servire», conclude il comunicato del Comitato di quartiere “Piazza Riforma”.