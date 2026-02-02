Arriva la svolta per quel che riguarda il centrocampista Christian Kouan. Sul calciatore infatti è arrivato l’inserimento, a quanto pare molto importante, del Benevento. I sanniti infatti avrebbero superato l’offerta del Brescia e sarebbero vicinissimi a chiudere l’affare con il Cosenza. Da quel che trapela dalle stanze dello Sheraton, l’affare sarebbe addirittura in dirittura d’arrivo.