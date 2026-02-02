Il ds Domenico Roma è arrivato questa mattina per completare alcune operazioni in entrata e, probabilmente in uscita. Tiene banco il caso Kouan

Per il Cosenza è l’ultimo giorno del calciomercato invernale 2025-2026 e, come da tradizione, Cosenza Channel e il network LaC seguiranno passo dopo passo le ultime, decisive ore della sessione. Il termine delle trattative, in programma all’Hotel Sheraton Milano San Siro, rappresenta da sempre il momento più ricco di colpi di scena, che racconteremo con aggiornamenti continui, approfondimenti e contenuti esclusivi. Il tutto rigorosamente fino alle 20 di stasera, orario dello stop alle trattative.

Da Milano, l’inviato Antonio Alizzi sarà in prima linea per monitorare in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e non solo, offrendo notizie, retroscena e interviste direttamente dall’area media dell’hotel. Una copertura capillare che coinvolgerà tutti i canali social del network, con dirette streaming, collegamenti nei tg e aggiornamenti costanti sulle testate del network (Cosenza Channel, Il Reggino, Il Vibonese e Catanzaro Channel).

Lungo tutta la giornata dirette social scandite in più fasce orarie, collegamenti con la trasmissione “11 in campo”, condotta da Maurizio Insardà, in onda dalle 19, e finestre informative all’interno delle edizioni giorno (13. 30) e sera (20. 30) dei telegiornali. Un racconto in tempo reale per non perdere neanche un dettaglio dell’ultimo giorno di calciomercato del Cosenza e della altre calabresi.