In arrivo circa duecentomila euro di finanziamenti al Comune di Rende per la tutela dell’ambiente. Li ha stanziati la Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale n° 20306 del 31-12-2025, che contempla in tutto oltre sei milioni di euro rivolti a interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate in tutto il territorio. In particolare, recita il Decreto, i fondi ottenuti dal Comune riguardano «il ripristino e il recupero di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche mediante la realizzazione di opere di piccola entità di riqualificazione ambientale».

Sicuramente è fatto salvo il principio per cui “chi inquina paga”. Tuttavia, il Comune, grazie a questi fondi potrà avere un supporto in più per intervenire direttamente.