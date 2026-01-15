Il Comune fa sapere che le risorse saranno utilizzate anche per contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti
In arrivo circa duecentomila euro di finanziamenti al Comune di Rende per la tutela dell’ambiente. Li ha stanziati la Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale n° 20306 del 31-12-2025, che contempla in tutto oltre sei milioni di euro rivolti a interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate in tutto il territorio. In particolare, recita il Decreto, i fondi ottenuti dal Comune riguardano «il ripristino e il recupero di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche mediante la realizzazione di opere di piccola entità di riqualificazione ambientale».
Sicuramente è fatto salvo il principio per cui “chi inquina paga”. Tuttavia, il Comune, grazie a questi fondi potrà avere un supporto in più per intervenire direttamente.