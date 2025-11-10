Si rinnova il sodalizio tra il Comune guidato dal sindaco Achille Ordine e l'associazione "Plastic Free onlus". A Breve, sarà posizionata agli ingressi di due parchi giochi e della Villa comunale Pertini apposita segnaletica contenente la scritta “Area No Smoking”

Installate a Diamante due nuove apposite “smoking area”: un’azione concreta per sensibilizzare sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta, aiutando, con gesti semplici e responsabili, a tenere pulite le strade della Città. Scelte condivise che rinnovano il sodalizio del Comune di Diamante con l’Associazione “Plastic Free onlus”, per la tutela del territorio alle future generazioni.

Dove si trovano

L’Ente locale, guidato dal Sindaco Achille Ordine, ha di fatto predisposto, con la D.G.C. n. 316 del 03/11/2025, l’individuazione e l’istituzione di due nuove “smoking area”: una è sul lungomare sud “Paolo De Luna”, l’altra nei pressi del parcheggio della Stazione Ferrovia in Via Giovanni Verga. Si aggiungono a quelle già presenti sul lungomare nord in Viale Glauco e in Via V. Veneto nel borgo di Cirella, approvate l’anno precedente con D.G.C. n. 249 del 06/12/2024.

Ci sono anche le “aree no smoking”

Nello stesso atto deliberativo, la Giunta, per sensibilizzare una maggiore attenzione al fumo da sigarette nelle aree molto frequentante da bambini e famiglie, ha predisposto di istituire e individuare come “aree no smoking”, interessate da minori, i seguenti parchi giochi comunali: Villa Comunale "Sandro Pertini" in Via Gianpaolo Parisio, Parco Giochi in Piazza Giovanni Paolo II e il Parco Giochi in Via Giulio Cesare, che prossimante verranno dotati di apposita segnaletica contenente la scritta “Area No Smoking”.

Le dichiarazioni dell’assessore Bartalotta

«L’istituzione di queste altre aree fumatori s’inserisce nel percorso fattivo di promuovere azioni di cittadinanza attiva per la tutela ambientale – spiega l’Assessore alle Attività istituzionali, Francesco Bartalotta. È un nuovo passo diretto a sensibilizzare la comunità, come richiamato nei principi dell’Associazione “Plastic Free onlus”, regolamentando altresì il fumo nelle zone altamente frequentate dai bambini e minori, quindi, fornire esempi educativi positivi da parte degli adulti su stili di vita salutari. Continueremo su questa strada per il benessere di tutta la collettività e la salvaguardia ambientale. Nel prossimo anno, infatti, sul territorio comunale saranno installati altri bin raccogli mozziconi», conclude l’Assessore Bartalotta.