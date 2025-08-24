Niente da fare per Bandecchi, la Reggina riparte dal gruppo \"La Fenice\"

Sezioni Cosenza Menu Group
Cronaca
Politica
Cosenza Calcio
Attualita
Economia e Lavoro
Italia Mondo
Sanita
Sport
Cultura
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Ambiente
Societa
Eventi
Matteo Occhiuto è nato a Reggio Calabria il 9 agosto 1996. Giornalista e telecronista, sin da piccolo si interessa al mondo della comunicazione. Consegue una laurea in Scienze dell’Informazione all’Università di Messina nel 2015 e in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo alla Sapienza nel 2018. Contestualmente al percorso accademico, a partire dal 2015 muove i primissimi passi nelle testate online locali.
Diventa giornalista pubblicista nel 2019, anno che ne segna l’ingresso nell’Ufficio Stampa dell’Ente Nazionale per il Microcredito e nell’OTT sportiva Eleven Sports. Con quest’ultima inizia la carriera da telecronista calcistico, portata avanti tutt’oggi. Ha lavorato anche con Dazn, in qualità di field-producer delle partite casalinghe della Reggina nella stagione 2020-2021. Attualmente scrive anche per Social Media Soccer, occupandosi principalmente di infrastrutture sportive.
A settembre 2021 intraprende una collaborazione con LaC per la cronaca sportiva. Da febbraio 2022 inizia a far parte anche della redazione de LaCapitale. Fra le sue passioni, oltre al calcio, of course, la cucina, i Queen e How I Met Your Mother. Vorrebbe imparare a suonare la chitarra.