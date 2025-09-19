La Casertana che sfiderà domani pomeriggio il Cosenza ha sempre giocato con il 4-3-3. Schema che certamente mister Federico Coppitelli, in carica da quest’anno, opterà anche per affrontare i rossoblù. L’andamento dei campani è stato finora altalenante. In 4 giornate sono 6 i punti raccolti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte. Solo successi al “Pinto” (prima contro il Team Altamura 3-1 e contro il Potenza 3-2), solo ko lontano dalle mura amiche (a Benevento 2-1 e Trapani 2-0).

C’è l’ex Liotti sulla sinistra

Tra i calciatori che sicuramente il Cosenza ed i suoi tifosi riabbracceranno con piacere c’è Daniele Liotti. L’esterno sinistro di Pizzo, al di là dell’esperienza da giovanissimo in rossoblù in Serie D, ha vissuto da protagonista 6 mesi indimenticabili nel 2022 in Serie B. Fu uno dei protagonisti della squadra che con Bisoli riuscì a centrare la salvezza dopo i playout contro il Vicenza. Il classe 1994, arrivato in prestito dalla Reggina a gennaio, disputò 20 partite compresi gli spareggi mettendo a referto 3 assist, ma soprattutto 2 gol, uno dei quali fu il calcio di rigore di Pisa che regalò un importantissimo pareggio. Dopo l’addio al Cosenza Liotti ha giocato ancora con la Reggina, prima di scendere di categoria e vestire le maglie di Avellino e Trapani. In estate il passaggio alla Casertana.