Per la prima volta in questo campionato i rossoblù sono riusciti a fare punti dopo essere passati in svantaggio. Nella passata stagione le rimonte furono tre

La vittoria del Cosenza sul campo del Picerno ha regalato ai rossoblù i primi tre punti del campionato. Per la prima volta in questa stagione la squadra di Federico Coppitelli è riuscita a conquistare punti dopo aver subito il primo gol dell'incontro. Prima della trasferta in terra lucana, infatti, il Cosenza aveva perso tutte e quattro le partite nelle quali aveva subito il primo gol: contro Potenza, Catania, Bari e Foggia. Nessun punto conquistato, nonostante qualche tentativo di reazione, come nella gara contro i lucani, quando i rossoblù erano riusciti a ristabilire momentaneamente la parità prima di incassare la rete decisiva.

Cambio copione

A Picerno il copione è stato differente. Il vantaggio dei padroni di casa firmato da Virgilio al 27' sembrava riproporre le difficoltà già incontrate in questo avvio di campionato. Stavolta, però, il Cosenza ha reagito con maggiore concretezza, trovando il pareggio con Achour nel recupero del primo tempo e completando la rimonta con McJannet nella ripresa.

I precedenti della passata stagione

Nella passata stagione, con Antonio Buscè in panchina, il Cosenza era riuscito in 3 occasioni a trasformare uno svantaggio iniziale in una vittoria. Era successo il 5 ottobre 2025 sul campo dell'Audace Cerignola, quando i pugliesi erano passati in vantaggio con Emmausso prima delle reti di Kouan e Florenzi, decisive per il 2-1 finale. Stesso risultato anche il 23 novembre contro il Benevento al “Marulla”: vantaggio sannita firmato da Lamesta, pareggio di Kouan e sorpasso completato da Garritano su calcio di rigore. L'episodio più recente risaliva invece alla sfida casalinga contro il Latina dello scorso 22 marzo. Anche in quell'occasione il Cosenza era andato sotto nel punteggio, riuscendo poi a imporsi per 3-1 grazie alle reti di Contiliano, Caporale e Cannavò.