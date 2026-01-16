Alessandro Arioli si è operato ieri presso Villa Stuart di Roma per provare a risolvere il problema di pubalgia che lo perseguita ormai da inizio stagione. Per l’esterno è servita a poco la terapia conservativa con la quale ha provato ad evitare l’intervento drastico della chirurgia. Per il classe 2003, finora 5 presenze in stagione, l’ultima nella trasferta di Siracusa. Buscè gli stava ritagliando un nuovo ruolo di esterno destro anche basso prima dello stop.

Il post di Arioli

Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso Arioli tramite un post sul suo profilo Instagram: “Intervento riuscito. Grazie a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me in questi giorni”. Difficile adesso capire quali potranno essere i tempi di recupero per rivederlo in campo.