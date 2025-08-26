Dopo il 2-2 di ieri sera a Monopoli, che ha inaugurato il campionato del Cosenza in Serie C, Antonio Buscè e Domenico Roma non hanno perso tempo. L’allenatore rossoblù e il responsabile dell’area tecnica sono stati avvistati questa sera sugli spalti dello stadio “Ezio Scida”, dove si è giocata Crotone-Benevento, gara vinta dagli ospiti per 1-2.

La loro presenza non è passata inosservata: i due, infatti, hanno seguito con grande attenzione il match, soffermandosi in particolare sul Crotone. I pitagorici, infatti, saranno i prossimi avversari dei lupi nel derby calabrese in programma il 7 settembre, valido per la 3ª giornata di campionato.

Un’occasione importante, dunque, per osservare da vicino la formazione di Longo, raccogliendo spunti e dettagli utili in vista di una sfida che avrà già un peso specifico notevole.